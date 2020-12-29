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17:44 29.12.2020

Минкультуры планирует подать в Раду проект закона о защите деятельности журналистов – Ткаченко

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Минкультуры планирует подать в Раду проект закона о защите деятельности журналистов – Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины в 2021 году планирует разработать и подать в парламент проект нового закона о защите профессиональной деятельности журналистов, заявил министр Александр Ткаченко.

Рассказывая о планах Минкультуры на 2021 год, Ткаченко отметил, что ведомство готовится начать работу над рядом законопроектов, которые будут касаться культурной сферы и деятельности журналистов.

"План законопроектных работ (на 2021 год – ИФ) выглядит так: закон относительно регулирования деятельности в сферы культуры и креативных индустрий, законопроект относительно сохранения традиционной среды и противодействию хаотичной застройке, закон о перемещении культурных ценностей, закон о защите профессиональной деятельности журналистов и изменения в закон "О народных художественных промыслах", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

Он также сообщил, что в 2021 году Минкультуры собирается реализовать "амбициозные планы", которые в ближайшей перспективе позволят изменить вес культуры и признание экономической ценности креативных индустрий в обществе в лучшую сторону.

Теги: #законопроект #журналисты #минкультуры
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