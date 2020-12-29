RibasHotelsGroup открыла гостиницу 4* в Буковеле

ООО "РибасХотелс Групп" (Одесса), управляющая компания национальной сети туристических гостинично-ресторанных комплексов категорий 3* и 4*, открыла четырехзвездочную гостиницу RibasKarpaty в Буковеле (ул.Вишни, 162а, с.Поляница, Ивано-Франковская обл.), ставшую первым объектом компании вне побережья Черного моря.

"В данном проекте мы выступили и девелопером, реализовавшим покупку участка, проектирование и строительство объекта. И в дальнейшем будем осуществлять управление гостиницей под брендом Ribas… Участок был приобретен в начале 2019 года, в мае того же года начали строительство и 12 декабря оно завершено", - сообщил основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко во время онлайн-брифинга во вторник.

Отель первоначально носил рабочее название Ribas Bukovel, но ГК Буковель официально обратился с просьбой не использовать бренд курорта в названии отеля.

Общая площадь гостиницы Ribas Karpaty составляет 3,2 тыс. кв. м, номерной фонд - 47 номеров. Инфраструктура отеля включает ресторан LIS с выходом на террасу, коворкинг с панорамным видом на горы, бассейн, финскую и римскую сауны, джакузи, массажные кабинеты, SPA-зону, детскую комнату.

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 100 млн грн, расчетный срок окупаемости составляет 9-11 лет.

"С учетом нынешних локдаунов период окупаемости сокращается. Потому, что на сегодня в Буковеле спрос и цена по рынку выросла примерно на 30% планируемой… Но, думаю, повышенные цены – это будут эпизодичные явления. Ведь в этом сезоне очень много лыжников, которые не пропускают ни один лыжный сезон, не уедут в Куршавель, в Австрию, в Швейцарию, а приедут к нам в Буковель", - пояснил Лупашко.

Средняя стоимость номера в Ribas Karpaty на период с 28 декабря по 14 января выросла на 75% - до 7 тыс. грн с 4 тыс. грн. Цена за номер стартует от 5800 грн за стандарт до 45 тыс. грн за президентский люкс.

В гостинице также установили минимальный срок бронирования на период праздников – минимум, пять суток. При этом на январь-2021 в объекте уже забронировано около 80-90% номеров.

Основными конкурентами Ribas Karpaty Лупашко назвал гостиницы Fomich, Radisson Blu Resort Bukovel, Gans, Beskyd Suites, AmstelSki.

По его словам, несмотря на то, что в мире отельная отрасль просела, в Украине локдаун сместил фокус крупных инвесторов с офисной и торговой недвижимости на отельную.

"Мы всегда конкурировали с офисными и торговыми центрами. Наша задача, как отельного оператора, была аргументировать, почему нужно инвестировать в отель, а не в строительство офисных или торговых центров. Сегодня этот вопрос не стоит. Офисные и торговые центры очень просели. И пока непонятно когда восстановятся", - сказал Лупашко.

"В мире действительно отельная отрасль просела. Потому что все ключевые курорты завязаны на иностранных туристах. В большей степени это были китайские туристы, американские. Украина пока не мировой курорт. Нам достаточно внутренних туристов. Они раньше выезжали за границу, а сейчас остались в Украине и для нас это большой плюс", - добавил отельер.

Как сообщалось, Ribas Hotels Group в 2020 году стала инвестором сети глэмпингов Mandra и планирует расширить ее до 20-25 объектов по франчайзингу.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление и бронирование) с 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные гостиницы, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Портфель компании включает бизнес-гостиницу Wall Street Hotel, Business Hotel Bossfor, городскую мини-гостиницу Bortoli (все – Одесса), гостиничный комплекс "Ричард" (Грибовка), др.

Общий номерной фонд сети по состоянию на июль 2020 года составляет более 1,5 тыс. номеров в разных формах сотрудничества.

Ribas Hotels Group предоставляет услуги комплексного управления, эксклюзивного бронирования, франчайзинга, проектирования.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.