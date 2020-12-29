В 2020 при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов, еще 92 проекта в производстве - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в 2020 году в кинопрокат вышло 20 украинских фильма, созданных при поддержке Государственного агентства по вопросам кино, еще 92 проекта запущены в производство.

"В кинопрокат вышло 20 украинских фильмов в этом году, созданных при поддержке Госкино. Запущены в производство 92 проекта", - сказал Ткаченко в ходе онлайн-конференции по итогам работы в 2020 году во вторник.

Кроме того, министр напомнил, что в 13-м конкурсе кинопроектов определено 23 победителя на получение госфинансирования, а также 72 победителя в 14-м конкурсном отборе.