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17:13 29.12.2020

СБУ блокировала финансирование т.наз. "ДНР" через масштабные поставки лекарств

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СБУ блокировала финансирование т.наз. "ДНР" через масштабные поставки лекарств

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали финансирование террористической организации "ДНР" через масштабные незаконные поставки фармацевтической продукции на временно оккупированные территории, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР". Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили по адресу донецких коммерсантов", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн грн.

Установлено, что, получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". Зафиксированы факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

"Правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 млн грн. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность", - добавили в СБУ.

Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #лекарства #днр #сбу
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