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16:47 29.12.2020

Трамп прогнозирует, что "усталые и слабые" республиканцы в Сенате одобрят военный бюджет, несмотря на его вето

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Трамп прогнозирует, что "усталые и слабые" республиканцы в Сенате одобрят военный бюджет, несмотря на его вето

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что имеющие большинство в Сенате республиканцы помогут демократам обойти его вето и одобрят законопроект об оборонном бюджете.

"Слабое и усталое республиканское "руководство" позволит сделать так, чтобы плохой законопроект о военном бюджете был одобрен", - написал американский лидер в Твиттере.

Он указал, что в результате утверждения этого документа придется "попрощаться", в частности, с отменой статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента, а также с нынешними названиями ряда военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

"Позорный акт трусости и полного подчинения слабых людей большим технологическим гигантам", - отметил Трамп. Он призвал к обсуждению "более хорошей" версии законопроекта.

Ожидается, что Сенат США вслед за Палатой представителей одобрит законопроект об оборонном бюджете, который ранее ветировал президент. Для этого за законопроект должны проголосовать не менее двух третей сенаторов.

Ранее в декабре обе палаты Конгресса уже одобрили этот проект, причём - подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Документ подразумевает также введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

 

Теги: #трамп #военный_бюджет
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