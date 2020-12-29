СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров - нардеп Верещук

Народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук считает, что Службу безопасности Украины необходимо реформировать путем сокращения некомпетентных и коррумпированных кадров.

"Законопроект (о реформе СБУ - ИФ) является предметом довольно острых дискуссий между условно консерваторами и реформаторами. Обе стороны имеют свою логику и аргументы. С одной стороны, Службу надо модернизировать. С другой стороны, реформа не должна навредить национальной безопасности. Службу надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров, в том числе чтобы освободить путь честным и умным, особенно молодым", - сказала политик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также она убеждена, что реформа СБУ назрела давно, поэтому надо убрать или сократить несвойственные функции, в том числе для снижения уровня коррумпированности.

"Служба должна заниматься шпионами, террористами, сепаратистами, экстремистами, а не бизнесменами и коммерческими структурами. Реформировать спецслужбу в воюющей стране нужно осмотрительно, пошагово. Также необходимо действовать спланировано и продумано. Например, если мы хотим сокращения личного состава, то в бюджете необходимо предусмотреть соответствующие средства, поскольку сокращение - это в том числе расходы", - объяснила Верещук.

С ее слов, профильный комитет при подготовке соответствующего законопроекта настроен на конструктив и диалог, но "модернизировать СБУ необходимо, поскольку иного пути нет и оставлять как есть нельзя". "Будем искать сбалансированные решения, потому что, в конце концов, качественные законы всегда отражают баланс целей, баланс интересов", - отметила депутат.

Как сообщалось, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции 22 декабря проинформировал, что Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе СБУ в январе.

В октябре, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопастности и обороны поддержал законопроект №3196-д о реформировании СБУ.

Однако глава СБУ Иван Баканов настаивает на его доработке и замечает, что подготовленный народными депутатами законопроект существенно отличается от представленного президентом варианта и может ослабить безопасность государства в случае его принятия. Также, по его убеждению, вопрос реформирования спецслужб стало слишком политизированным, и Баканов не исключает влияния враждебных спецслужб на этот процесс.

Также законопроект не нашел надлежащей поддержки и в экспертной среде. Эксперты считают, что в результате реформы, демилитаризации и сокращения, которые предлагает комитет, кадровые военнослужащие начнут освобождаться со службы.



Полная версия интервью с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Ириной Верещук будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"