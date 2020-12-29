События

16:19 29.12.2020

Морадминистрация продлила навигацию на Днепре до 15 января 2021 г.

1 мин читать
Морадминистрация продлила навигацию на Днепре до 15 января 2021 г.

 Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морадминистрация) продлила сезон навигации на реке Днепр до 15 января следующего года, сообщила со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия пресс-служба министерства во вторник.

"Морская администрация продлила сезон речной навигации на Днепре до 15 января 2021 года. И если в дальнейшем погода позволит, мы хотим осуществлять эту навигацию круглый год", - цитирует пресс-служба министра.

Министерство отмечает, что капремонт шлюзов на Днепре продолжается. Финансирование данных проектов удалось обеспечить за счет евросредств в размере 232,2 млн грн, которые были получены в начале августа 2020 года.

Теги: #навигация #днепр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 16.12.2020
Днепропетровский облсовет возглавил представитель "Слуги народа" Николай Лукашук

Днепропетровский облсовет возглавил представитель "Слуги народа" Николай Лукашук

08:37 16.12.2020
Три человека погибло на пожаре в Днепре

Три человека погибло на пожаре в Днепре

14:52 14.12.2020
Директора "Днепровского метрополитена" будут судить из-за служебной халатности на 284 млн грн – Офис генпрокурора

Директора "Днепровского метрополитена" будут судить из-за служебной халатности на 284 млн грн – Офис генпрокурора

16:51 12.12.2020
В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

12:52 28.11.2020
В центре Днепра возле ресторана произошла стрельба, пострадали четыре человека - полиция

В центре Днепра возле ресторана произошла стрельба, пострадали четыре человека - полиция

18:34 26.11.2020
"Укравтодор" планирует открыть движение на новом обходе Днепра в 2021г

"Укравтодор" планирует открыть движение на новом обходе Днепра в 2021г

15:09 23.11.2020
Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов

14:48 23.11.2020
Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

08:47 23.11.2020
Филатов побеждает на выборах мэра Днепра, набирая 78,75% - экзит-пол

Филатов побеждает на выборах мэра Днепра, набирая 78,75% - экзит-пол

20:30 22.11.2020
Филатов побеждает на выборах мэра Днепра - экзит-пол

Филатов побеждает на выборах мэра Днепра - экзит-пол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

Нацполиция ликвидировала более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский созвал заседание СНБО в связи с ситуацией с КС - Лещенко

RibasHotelsGroup открыла гостиницу 4* в Буковеле

В 2020 при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов, еще 92 проекта в производстве - Ткаченко

СБУ блокировала финансирование т.наз. "ДНР" через масштабные поставки лекарств

Нацполиция ликвидировала более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков

"Британский" коронавирус появился в Германии еще в ноябре - СМИ

Трамп прогнозирует, что "усталые и слабые" республиканцы в Сенате одобрят военный бюджет, несмотря на его вето

СБУ надо сокращать за счет некомпетентных и коррумпированных кадров - нардеп Верещук

Посольство Украины в Хорватии призвало украинцев быть осторожными из-за землетрясения

Быстрое получение вакцины от Covid-19 было вызовом для МИД Украины, с которым оно не справилось – Елисеев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА