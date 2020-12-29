Посольство Украины в Хорватии призвало украинцев быть осторожными из-за землетрясения

Посольство Украины в Хорватии рекомендовало гражданам Украины внимательно следить за сообщениями компетентных органов Хорватии о развитии сейсмологической ситуации в связи с мощными землетрясениями, которые произошли 28-29 декабря в стране, и сохранением вероятности дальнейших толчков.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания у линий электропередач, деревьев! Наш телефон в случае чрезвычайной ситуации +385916051010", - говорится в сообщении посольства в Facebook во вторник.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник в Хорватии к югу от столицы страны Загреба, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.