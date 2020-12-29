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15:59 29.12.2020

Быстрое получение вакцины от Covid-19 было вызовом для МИД Украины, с которым оно не справилось – Елисеев

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Быстрое получение вакцины от Covid-19 было вызовом для МИД Украины, с которым оно не справилось – Елисеев

Быстрое получение Украиной вакцины от коронавируса было ключевым вызовом для украинской дипломатии, заявил постоянный представитель Украины в Европейском Союзе в 2010-2015 годах, дипломатический советник президента в 2015-2019 годах Константин Елисеев.

"Это был тест для МИД на способность действовать быстро, креативно, настойчиво и профессионально. К сожалению, он провален. Пока что умеем хорошо заниматься словесной эквилибристикой и делать паркетные интервью. Отдача для страны – ноль", - написал Елисеев в соцсети Twitter во вторник.

 

Теги: #елисеев #критика #вакцина #мид
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