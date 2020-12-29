Молдова начинает новый этап в отношениях с Румынией - президент Санду

Новый президент Молдовы Майя Санду заявила о начале нового этапа во внешней и внутренней политики страны, в том числе "по части развития стратегического партнерства с Румынией".

"В Молдове начинается новый этап, как в плане внутренней, так и внешней политики. Этап выхода из международной изоляции. Со всей уверенностью могу сказать, что начинается и новый этап нашего двустороннего сотрудничества", - сказала она во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, находящимся с визитом в Кишиневе.

Санду "с радостью отметила, что, начиная с сегодняшнего дня, Молдова и Румыния возобновляют открытое, естественное и братское взаимодействие". Она также отметила, что "Румыния всегда была рядом" и поблагодарила ее за "важную роль в развитии Молдовы".

"Румыния осуществляла инвестиции в стратегические отрасли, что помогало консолидации независимости и суверенитета РМ. Здесь имеется в виду строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев, что повысит энергетическую безопасность Молдовы. В более широком плане, отмечу открытость Румынии к нашим производителям", - отметила президент Молдовы.

"Румыния - наиболее важный торговый партнер Молдовы в том числе, в области сельскохозяйственных товаров. И сотрудничество с ней помогло РМ укрепить свою независимость двигаться быстрее в сторону европейского пространства, развивать экономику", - добавила Санду.

Она подчеркнула, что республика открыта для инвестиций из соседнего государства, при этом отметив необходимость защиты инвесторов, в том числе за счет борьбы с коррупцией. "Государственные учреждения должны служить стране, а не группировкам. Любое давление на инвесторов должно прекратиться", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что Румынию и Молдову "связывают общая культура, язык и история", и отметила необходимость "развития отношений в культурной, образовательной сфере, на основании увеличения объемов инвестиций и развития инфраструктуры, которая еще более приблизит РМ к ЕС".

Стороны приняли совместную Декларацию, призванную "крепить стратегическое сотрудничество" двух стран.

Йоханнис заявил в Кишиневе, что Румыния деблокирует и возобновит оказание Молдове помощи в рамках решения правительства об оказании помощи на 100 млн евро, а также предоставит 250 тыс. евро в поддержку гражданского общества и независимых СМИ и 6 тыс. тонн дизельного топлива пострадавшим от засухи фермерам. Он также сообщил, что в ближайшее время Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от коронавируса из квоты, которая Румыния получает в рамках ЕС. Кроме того, в ближайшее время в Кишинев приедет бригада специалистов из Румынии, которые помогут подготовить кампанию по вакцинации от COVID-19.

Йоханнис стал первым главой государства, который приехал в Кишинев с официальным визитом после вступления Санду в должность президента Молдовы.