События

15:25 29.12.2020

Словения остановила работу АЭС после землетрясения в Хорватии

1 мин читать
Словения остановила работу АЭС после землетрясения в Хорватии

Власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС "Кршко" после того, как на территории соседней Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщили во вторник местные СМИ.

При этом в управляющей компании АЭС уточнили, что речь идет о стандартной процедуре, предусмотренной на случай сильного землетрясения.

СМИ напоминают, что "Кршко" - единственная АЭС в Словении, расположенная примерно в 100 км к востоку от столицы Любляны.

Действующий реактор Westinghouse мощностью 700 МВт был построен в бывшей Югославии и вступил в строй в 1983 году. Он находится в совместном владении Словении и Хорватии.

Станция обеспечивает около 20% потребностей Словении в электроэнергии и 15% потребностей Хорватии.

Защитники окружающей среды ранее призывали закрыть АЭС из-за устаревшей конструкции и риска землетрясений в регионе.

Ранее во вторник стало известно, что землетрясение произошло в 12:19 по центральному европейскому времени (14:19 мск) к югу от столицы Хорватии Загреба.

По данным местных СМИ, землетрясение произошло в районе города Петринья, в результате чего в городе разрушены некоторые здания. Также по информации СМИ, подземные толчки ощущались в Вене, Белграде и Сараево.

Теги: #словения #землетрясение #аэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 11.12.2020
Финляндия проинформировала МАГАТЭ об отсутствии опасности из-за инцидента на АЭС "Олкилуото"

Финляндия проинформировала МАГАТЭ об отсутствии опасности из-за инцидента на АЭС "Олкилуото"

18:30 10.12.2020
При инциденте на финляндской АЭС зафиксирован повышенный уровень радиации на станции, признали в Центре ядерной безопасности страны

При инциденте на финляндской АЭС зафиксирован повышенный уровень радиации на станции, признали в Центре ядерной безопасности страны

21:03 05.12.2020
Землетрясение произошло в 57 километрах от Тбилиси

Землетрясение произошло в 57 километрах от Тбилиси

19:11 01.12.2020
Литва просит Беларусь дать информацию о неполадках на первом блоке БелАЭС

Литва просит Беларусь дать информацию о неполадках на первом блоке БелАЭС

10:19 01.11.2020
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 49 человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 49 человек

01:28 31.10.2020
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20, более 700 получили травмы

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20, более 700 получили травмы

19:45 30.10.2020
При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

19:17 30.10.2020
На греческом острове Самос в результате землетрясения погибли два человека, восемь получили травмы

На греческом острове Самос в результате землетрясения погибли два человека, восемь получили травмы

19:07 30.10.2020
Зеленский соболезнует Турции и Греции в связи с землетрясением в Измире

Зеленский соболезнует Турции и Греции в связи с землетрясением в Измире

00:40 20.10.2020
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть риск цунами

Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть риск цунами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Молдова начинает новый этап в отношениях с Румынией - президент Санду

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

На Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках 30 декабря - 1 января - ГСЧС

У половины украинцев ухудшилось материальное состояние за год, но треть ожидают улучшения жизни в 2021 - опрос

Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА