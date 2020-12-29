Словения остановила работу АЭС после землетрясения в Хорватии

Власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС "Кршко" после того, как на территории соседней Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщили во вторник местные СМИ.

При этом в управляющей компании АЭС уточнили, что речь идет о стандартной процедуре, предусмотренной на случай сильного землетрясения.

СМИ напоминают, что "Кршко" - единственная АЭС в Словении, расположенная примерно в 100 км к востоку от столицы Любляны.

Действующий реактор Westinghouse мощностью 700 МВт был построен в бывшей Югославии и вступил в строй в 1983 году. Он находится в совместном владении Словении и Хорватии.

Станция обеспечивает около 20% потребностей Словении в электроэнергии и 15% потребностей Хорватии.

Защитники окружающей среды ранее призывали закрыть АЭС из-за устаревшей конструкции и риска землетрясений в регионе.

Ранее во вторник стало известно, что землетрясение произошло в 12:19 по центральному европейскому времени (14:19 мск) к югу от столицы Хорватии Загреба.

По данным местных СМИ, землетрясение произошло в районе города Петринья, в результате чего в городе разрушены некоторые здания. Также по информации СМИ, подземные толчки ощущались в Вене, Белграде и Сараево.