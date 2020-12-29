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15:11 29.12.2020

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

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Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя информацию в СМИ о затягивании ею подписания подозрений по делу ПриватБанка о подозрении бывшим собственникам в выводе средств из финучреждения до национализации, сообщила, что дело начало двигаться в нужном русле.

"В общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле", – написала она в Facebook во вторник.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Теги: #генпрокурор #дело #приватбанк
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