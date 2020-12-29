События

14:50 29.12.2020

Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

3 мин читать
Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

 Самым большим достижением внешней политики Украины в 2020 году стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО, свидетельствуют результаты экспертного опроса Совета внешней политики "Украинская призма".

"Об этом сказали 16% опрошенных, и этот показатель совпадает с тем, что считает основным достижением министр (иностранных дел Украины - ИФ) Кулеба", - сказал заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук на онлайн-презентации во вторник.

13% опрошенных экспертов назвали самым большим достижением внешней политики Украины заключение соглашения о стратегическом партнерстве с Великобританией, 7% - сохранение санкций против РФ, 6% - усиление сотрудничества с Турцией, 5% - запуск "Крымской платформы", 5% - продолжение европейского и евроатлантического курса.

Тем временем самым большим провалом внешней политики Украины в 2020 году эксперты считают ухудшение отношений с Венгрией (12%). 11% назвали провалом стагнацию Нормандского процесса, 8% - отсутствие прогресса на Донбассе, 7% - действия Украины, которые могут интерпретироваться как вмешательство в выборы США, 5% - потерю доверия со стороны Запада, 5% - отношения с Беларусью, 5% - "минский формат".

48% респондентов оценили уровень текущей реализации внешней политики Украины в 2020 году на "тройку", 29% - на "четверку", 23% - на "двойку".

Проблемами, мешающими более эффективной реализации внешней политики Украины, эксперты назвали отсутствие стратегического виденья внешней политики (71%), внешнюю агрессию против Украины (47%), кадровый вопрос (51%), отсутствие финансовых ресурсов (23%), недостаточную координацию между органами власти (58%).

На вопрос, отвечает ли внешняя политика Украины относительно РФ вашим ожиданиям, 37% опрошенных экспертов указали что "совсем не отвечает", 34% - "в определенной степени не отвечает", 24% - "совсем не отвечает", 5% - "в определенной степени отвечает". А на вопрос, отвечает ли внешняя политика Украины относительно США вашим ожиданиям, 47% сообщили что "в определенной степени отвечает", 37% - "не совсем отвечает", 10 - "совсем не отвечает", 5% - "в определенной степени отвечает".

Наиболее дружественными к Украине государствами эксперты сочли Литву (66%), Канаду (43%), США (41%), Великобританию (32%), Польшу (30%), а наиболее враждебными - Россию (92%), Венгрию (54%), Беларусь (45%), Армению (6%), Сербию (5%).

Украинскими СМИ, которые наиболее качественно освещают вопросы внешней политики и международных отношений, по мнению экспертов, являются "Европейская правда" (56%), "ZN,UA" (39%), "День" (12%), "Радио свобода" (11%), "НВ" (10%). Наиболее активными народными депутатами в продвижении украинских интересов за границей опрошенными назвали Иванну Климпуш-Цинцадзе (32%), Елизавету Ясько (26%), Петра Порошенко (21%), Ирину Геращенко (8%), Александра Мережко (7%).

Наиболее продуктивными в представлении и защите интересов Украины за границей эксперты считают посольство Украины в Германии (28%), представительство Украины при ООН (24%), посольства Украины в Польше (19%), в Турции (18%), в Великобритании (17%).

Наиболее важным приоритетом внешней политики Украины в краткосрочной перспективе респонденты считают противодействие российской агрессии, сохранение санкционного давления на РФ (41%). 38% считают таковым усиление сотрудничество с НАТО (включительно с предоставлением Плана действий по членству), 26% - интеграцию в ЕС (в том числе путем выполнения Соглашения об ассоциации), 23% - усиление разных форматов сотрудничества с США, 16% - экономическое развитие, обеспечение инвестиций и освоение новых рынков.

61% экспертов назвал ЕС наиболее перспективным регионом для продвижения национальных интересов Украины, 48% - Черноморский регион, 39% - Центрально-Восточную Европу, 20% - Китай и Южно-Восточную Азию, 20% - Восточное партнерство. 40% опрошенных считают, что Украина может стать региональным лидером в Восточном партнерстве, 12% - в Восточной Европе, 8% - в Черноморском регионе, лишь 20% указали, что Украина не может стать региональным лидером.

Приоритетными вопросами для Украины на 2021 год являются противодействие российской агрессии (95%), евроатлантическая интеграция Украины (63%), выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС (42%), привлечение иностранных инвестиций в Украину (33%), продвижение позитивного имиджа Украины (22%), считают опрошенные "Украинской призмой".

В опросе, который проводился с 9 по 21 декабря, приняли участие 111 экспертов.

Теги: #эксперты #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 29.12.2020
Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

13:36 29.12.2020
Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

08:22 29.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

07:38 29.12.2020
Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

06:11 29.12.2020
В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

04:12 29.12.2020
На Буковине за сутки выявили 147 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

На Буковине за сутки выявили 147 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

21:51 28.12.2020
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

21:37 28.12.2020
Железняк возглавил фракцию "Голос"

Железняк возглавил фракцию "Голос"

10:18 27.12.2020
В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

08:29 27.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Молдова начинает новый этап в отношениях с Румынией - президент Санду

Словения остановила работу АЭС после землетрясения в Хорватии

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

На Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках 30 декабря - 1 января - ГСЧС

У половины украинцев ухудшилось материальное состояние за год, но треть ожидают улучшения жизни в 2021 - опрос

СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19

Шмыгаль выступает за усиление лицензионных условий для обучения иностранных студентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА