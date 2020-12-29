Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

Самым большим достижением внешней политики Украины в 2020 году стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО, свидетельствуют результаты экспертного опроса Совета внешней политики "Украинская призма".

"Об этом сказали 16% опрошенных, и этот показатель совпадает с тем, что считает основным достижением министр (иностранных дел Украины - ИФ) Кулеба", - сказал заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук на онлайн-презентации во вторник.

13% опрошенных экспертов назвали самым большим достижением внешней политики Украины заключение соглашения о стратегическом партнерстве с Великобританией, 7% - сохранение санкций против РФ, 6% - усиление сотрудничества с Турцией, 5% - запуск "Крымской платформы", 5% - продолжение европейского и евроатлантического курса.

Тем временем самым большим провалом внешней политики Украины в 2020 году эксперты считают ухудшение отношений с Венгрией (12%). 11% назвали провалом стагнацию Нормандского процесса, 8% - отсутствие прогресса на Донбассе, 7% - действия Украины, которые могут интерпретироваться как вмешательство в выборы США, 5% - потерю доверия со стороны Запада, 5% - отношения с Беларусью, 5% - "минский формат".

48% респондентов оценили уровень текущей реализации внешней политики Украины в 2020 году на "тройку", 29% - на "четверку", 23% - на "двойку".

Проблемами, мешающими более эффективной реализации внешней политики Украины, эксперты назвали отсутствие стратегического виденья внешней политики (71%), внешнюю агрессию против Украины (47%), кадровый вопрос (51%), отсутствие финансовых ресурсов (23%), недостаточную координацию между органами власти (58%).

На вопрос, отвечает ли внешняя политика Украины относительно РФ вашим ожиданиям, 37% опрошенных экспертов указали что "совсем не отвечает", 34% - "в определенной степени не отвечает", 24% - "совсем не отвечает", 5% - "в определенной степени отвечает". А на вопрос, отвечает ли внешняя политика Украины относительно США вашим ожиданиям, 47% сообщили что "в определенной степени отвечает", 37% - "не совсем отвечает", 10 - "совсем не отвечает", 5% - "в определенной степени отвечает".

Наиболее дружественными к Украине государствами эксперты сочли Литву (66%), Канаду (43%), США (41%), Великобританию (32%), Польшу (30%), а наиболее враждебными - Россию (92%), Венгрию (54%), Беларусь (45%), Армению (6%), Сербию (5%).

Украинскими СМИ, которые наиболее качественно освещают вопросы внешней политики и международных отношений, по мнению экспертов, являются "Европейская правда" (56%), "ZN,UA" (39%), "День" (12%), "Радио свобода" (11%), "НВ" (10%). Наиболее активными народными депутатами в продвижении украинских интересов за границей опрошенными назвали Иванну Климпуш-Цинцадзе (32%), Елизавету Ясько (26%), Петра Порошенко (21%), Ирину Геращенко (8%), Александра Мережко (7%).

Наиболее продуктивными в представлении и защите интересов Украины за границей эксперты считают посольство Украины в Германии (28%), представительство Украины при ООН (24%), посольства Украины в Польше (19%), в Турции (18%), в Великобритании (17%).

Наиболее важным приоритетом внешней политики Украины в краткосрочной перспективе респонденты считают противодействие российской агрессии, сохранение санкционного давления на РФ (41%). 38% считают таковым усиление сотрудничество с НАТО (включительно с предоставлением Плана действий по членству), 26% - интеграцию в ЕС (в том числе путем выполнения Соглашения об ассоциации), 23% - усиление разных форматов сотрудничества с США, 16% - экономическое развитие, обеспечение инвестиций и освоение новых рынков.

61% экспертов назвал ЕС наиболее перспективным регионом для продвижения национальных интересов Украины, 48% - Черноморский регион, 39% - Центрально-Восточную Европу, 20% - Китай и Южно-Восточную Азию, 20% - Восточное партнерство. 40% опрошенных считают, что Украина может стать региональным лидером в Восточном партнерстве, 12% - в Восточной Европе, 8% - в Черноморском регионе, лишь 20% указали, что Украина не может стать региональным лидером.

Приоритетными вопросами для Украины на 2021 год являются противодействие российской агрессии (95%), евроатлантическая интеграция Украины (63%), выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС (42%), привлечение иностранных инвестиций в Украину (33%), продвижение позитивного имиджа Украины (22%), считают опрошенные "Украинской призмой".

В опросе, который проводился с 9 по 21 декабря, приняли участие 111 экспертов.