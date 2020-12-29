Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

Французский кутюрье Пьер Карден умер во вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет, сообщил телеканал BFMTV.

"Умер знаменитый кутюрье Пьер Карден, последнее великое имя золотого века французского haute couture. Стилисту, футуристические создания которого потрясли 1960-е годы, было 98 лет", - говорится в сообщении.

Карден скончался утром в американском госпитале в западном пригороде Парижа.

Сын итальянского иммигранта, Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в области Венеция в семье крестьян, и он был последним ребенком в семье с 10 детьми.

Карден начинал карьеру как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". Позднее, с 1947 года, начал работать в ателье у Кристиана Диора, а через три года основал собственный дом моды.

Пьер Карден был первым модельером, который стал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав доступными их широкому кругу потребителей.

В 2009 году Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Партнером Кардена на протяжении более 40 лет был Андрэ Оливер - он скончался в 1993 году в возрасте 61 года.