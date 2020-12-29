События

14:16 29.12.2020

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

1 мин читать
Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

Французский кутюрье Пьер Карден умер во вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет, сообщил телеканал BFMTV.

"Умер знаменитый кутюрье Пьер Карден, последнее великое имя золотого века французского haute couture. Стилисту, футуристические создания которого потрясли 1960-е годы, было 98 лет", - говорится в сообщении.

Карден скончался утром в американском госпитале в западном пригороде Парижа.

Сын итальянского иммигранта, Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в области Венеция в семье крестьян, и он был последним ребенком в семье с 10 детьми.

Карден начинал карьеру как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". Позднее, с 1947 года, начал работать в ателье у Кристиана Диора, а через три года основал собственный дом моды.

Пьер Карден был первым модельером, который стал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав доступными их широкому кругу потребителей.

В 2009 году Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Партнером Кардена на протяжении более 40 лет был Андрэ Оливер - он скончался в 1993 году в возрасте 61 года.

 

Теги: #пьер_карден #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:16 26.12.2020
Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

17:53 22.12.2020
Умер французский актер Клод Брассёр

Умер французский актер Клод Брассёр

07:55 14.12.2020
Умер британский писатель Джон Ле Карре

Умер британский писатель Джон Ле Карре

12:43 11.12.2020
Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

13:30 08.12.2020
Владелец сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" умер от осложнений после COVID-19

Владелец сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио Стар" умер от осложнений после COVID-19

11:08 04.12.2020
Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

17:58 26.11.2020
Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

18:45 25.11.2020
Скончался Диего Марадона - СМИ

Скончался Диего Марадона - СМИ

12:49 24.11.2020
Скончался генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев

Скончался генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев

10:58 16.11.2020
Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

К сведению: о работе агентства "Интерфакс-Украина" в новогодние и рождественские праздники

ПОСЛЕДНЕЕ

Молдова начинает новый этап в отношениях с Румынией - президент Санду

Словения остановила работу АЭС после землетрясения в Хорватии

НАБУ: Подозрения в адрес Микитася могут использоваться для блокирования расследования Бюро и незаконного давления на разоблачителя

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

На Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках 30 декабря - 1 января - ГСЧС

У половины украинцев ухудшилось материальное состояние за год, но треть ожидают улучшения жизни в 2021 - опрос

Наибольшим достижением внешней политики Украины в 2020 стало получение статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО - эксперты

СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА