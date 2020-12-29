СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

Киберспециалисты Службы безопасности Украины раскрыли и пресекли схему вымогания денег у граждан, оформлявших микрокредиты через интернет.

"Расследование установило, что одна из компаний-лидеров на рынке онлайн микрокредитования неправомерно насчитывает своим клиентам, которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. Это является нарушением действующего законодательства, ведь такие начисления не могут превышать 50%", - сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, для взыскания с заемщиков искусственно созданных долгов привлекались коллекторские компании, которые применяли давление, угрозы физического насилия или уничтожения имущества. При этом угрозы могли распространяться не только непосредственно на заемщика, но и на членов его семьи.

Правоохранители провели в Киеве 15 санкционированных обысков, во время которых была выявлена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности кредитных и коллекторских компаний, черновые записи и программно-аппаратное оборудование.