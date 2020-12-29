Шмыгаль выступает за усиление лицензионных условий для обучения иностранных студентов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает необходимым усилить лицензионные условия для обучения иностранных студентов и ужесточить ответственности за их несоблюдение.

"Премьер-министр поддержал предложение Государственной службы качества образования о необходимости усиления лицензионных условий для обучения иностранных студентов и усиление ответственности за их несоблюдение", - сообщила пресс-служба правительства по результатам совещания.

Шмыгаль также поддержал предложение о введении независимого экзамена для иностранных студентов, который будет способствовать повышению конкурентоспособности и устранению коррупционной составляющей в образовательном процессе.

По результатам совещания премьер поручил Министерству цифровой трансформации обеспечить разработку и внедрение единой межведомственной электронной платформы относительно процедуры зачисления иностранцев и лиц без гражданства в учреждения высшего образования в Украине.