Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать ей украинскую икону, подаренную ранее министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его визита в Боснию и Герцеговину, для проведения детальных экспертиз, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства. Полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважение ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Также, по его словам, МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Офисом генпрокурора, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

"Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика проинформировал посольство Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой". Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и путях его вступления в собственность остается открытым", - отметил он.

Как сообщалось, в ходе визита министра иностранных дел России Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили 300-летнюю украинскую икону, ранее хранившуюся в Луганске. По данным СМИ, на прошлой неделе украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.