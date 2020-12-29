События

13:29 29.12.2020

В Волынской области сотрудник предприятия убил коллегу струей воды из моющего аппарата

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В Волынской области сотрудник предприятия убил коллегу струей воды из моющего аппарата

В Гороховском районе Волынской области на территории одного из предприятий было обнаружено тело 42-летнего работника, сообщает пресс-служба полиции области.

"По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия. Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего", - указывается в сообщении.

После объявления мужчине подозрения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) ему изберут меру пресечения. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Теги: #волынь #предприятие #убийство
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