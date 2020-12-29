В Киеве к ночи и утром ожидаются сильный ветер и туман – гидрометцентр

Порывы ветра 15-18 м/с и туман (видимость 200-500 м) ожидаются в Киеве до конца суток 29 декабря, а также ночью и утром 30 декабря, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снижать скорость движения, использовать противотуманные фары, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров на дороге.

Киевлянам во время сильного ветра рекомендуется плотно закрыть окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.