События

12:43 29.12.2020

СБУ объявила заочное подозрение скрывающемуся в РФ экс-нардепу Журавко

1 мин читать
СБУ объявила заочное подозрение скрывающемуся в РФ экс-нардепу Журавко

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады от "Партии регионов" в участии в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя, сообщается на сайте спецслужбы во вторник.

"Экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 году он выехал в Россию, где находится до сих пор… Сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности, на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым", - говорится в сообщении.

При этом в СБУ не называют имени злоумышленника.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012) Алексее Журавко.

В СБУ квалифицировали действия подозреваемого по ч.2 ст.109, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины и сообщили о проведении следственных (розыскных) действий, направленных на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Теги: #экс_нардеп #сбу #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 29.12.2020
СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

СБУ раскрыла схему вымогания денег у получателей микрокредитов в интернете

12:04 29.12.2020
Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

11:29 29.12.2020
Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

17:25 28.12.2020
Схема незаконной аренды недвижимости "Укроборонпрома" пресечена в Харькове – СБУ

Схема незаконной аренды недвижимости "Укроборонпрома" пресечена в Харькове – СБУ

09:25 27.12.2020
Зеленский поздравил сотрудников СБУ с Днем контрразведки

Зеленский поздравил сотрудников СБУ с Днем контрразведки

05:02 25.12.2020
СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

СБУ блокировала поставку в розницу крупной партии контрафактного табака для кальянов

20:41 24.12.2020
СБУ ликвидировала группировку фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве

СБУ ликвидировала группировку фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве

18:11 24.12.2020
Дело о хищении имущества Нацгвардии передано в СБУ на основании решения суда - Офис генпрокурора

Дело о хищении имущества Нацгвардии передано в СБУ на основании решения суда - Офис генпрокурора

16:12 24.12.2020
СБУ блокировала создание фейковых органов государственной власти

СБУ блокировала создание фейковых органов государственной власти

12:50 24.12.2020
Татаров о передаче уголовного производства в отношении него в СБУ: я готов к любому открытому и публичному судебному процессу

Татаров о передаче уголовного производства в отношении него в СБУ: я готов к любому открытому и публичному судебному процессу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

К сведению: о работе агентства "Интерфакс-Украина" в новогодние и рождественские праздники

Доступ к Единому госреестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

Шмыгаль выступает за усиление лицензионных условий для обучения иностранных студентов

Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову

В Волынской области сотрудник предприятия убил коллегу струей воды из моющего аппарата

В Киеве к ночи и утром ожидаются сильный ветер и туман – гидрометцентр

Кинологический центр Госпогранслужбы в 2020 году вырастил почти 60 щенков

Количество киберинцидентов в Украине с 23 по 29 декабря выросло на 27% - CERT-UA

В Житомирской области арестовали 723 кг янтаря без разрешительных документов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА