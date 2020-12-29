СБУ объявила заочное подозрение скрывающемуся в РФ экс-нардепу Журавко

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады от "Партии регионов" в участии в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя, сообщается на сайте спецслужбы во вторник.

"Экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 году он выехал в Россию, где находится до сих пор… Сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности, на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым", - говорится в сообщении.

При этом в СБУ не называют имени злоумышленника.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012) Алексее Журавко.

В СБУ квалифицировали действия подозреваемого по ч.2 ст.109, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины и сообщили о проведении следственных (розыскных) действий, направленных на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.