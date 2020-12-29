Количество киберинцидентов в Украине с 23 по 29 декабря выросло на 27% - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период со 23 по 29 декабря зафиксировала 4,205 млн подозрительных событий, что на 27% больше, чем на предыдущей неделе.

Согласно сообщению Госспецсвязи в среду, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления подозрительного исполнительного кода.

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 51,63 тыс. разных видов атак, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе. Из них 96% - сетевые атаки прикладного уровня и 2% - атаки типа Harvest Attack, а также зафиксировано и заблокировано 19 DDoS-атак (на веб-ресурсы Офиса президента и Госспецсвязи).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2,985 тыс. киберинцидентов, что на 18% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (99% общего количества).