В Житомирской области арестовали 723 кг янтаря без разрешительных документов

В Житомирской области суд наложил арест на 723 кг янтаря, автомобиль, в котором перевозили камни без разрешительных документов, и более 3 тыс. евро, из которых 1 тыс. евро водитель предлагал полицейскому в качестве неправомерной выгоды.

"По данным следствия, на трассе Киев-Чоп в Житомирской области патрульные полиции догнали автомобиль, который не остановился по их требованию еще на территории Ровенской области. Во время поверхностного осмотра автомобиля сотрудниками полиции выявлено 27 полиэтиленовых мешков с камнями, похожим на янтарь весом 723 кг. Водитель никаких документов на перевозку груза не предоставил. Вместо этого предложил правоохранителям взятку", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Досудебное расследование проводит Новоград-Волынский отдел полиции в Житомирской области.