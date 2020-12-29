Сервис Bolt Food расширяет зону покрытия в Киеве

Сервис Bolt Food расширяет зону доставки еды: с 29 декабря он будет доступен на левом берегу Днепра в Киеве, а также в новых районах правого берега.

Как сообщила пресс-служба Bolt во вторник, сервис теперь доступен в Дарницком районе (Русановка, Березняки, Лесной массив) и Днепровском (Позняки, Осокорки, Харьковский массив). На правом берегу зона доставки расширяется на Теремки и Петровку.

"Тестовый период услуги Bolt Food был очень успешным. Мы получили отличные результаты работы и расширяем зону своего покрытия", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Food в Украине Игоря Шрамко.

Сервис доставки еды Bolt Food появился в Киеве в конце октября 2020 года.