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11:59 29.12.2020

В Украине учредят ежегодную премию в 5 тыс. грн участникам ВНО с лучшими результатами

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В Украине учредят ежегодную премию в 5 тыс. грн участникам ВНО с лучшими результатами

Кабинет министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с самым высоким результатом.

"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Проектом документа предусматривается 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться одноразово. Каждая премия составит 5 тыс. грн.

Отмечается, что премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участникам, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Теги: #премия #вно #кабмин
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