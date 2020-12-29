В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - КГГА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снижается, интенсивность эпидемического процесса в украинской столице находится на низком уровне и ниже базовой линии на 51,9%, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации во вторник.

"Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболело 4156 (снижение на 4,5%), взрослых - 6529 (почти на уровне прошлой недели)", - говорится в сообщении.

Всего в столице за минувшую неделю зарегистрировано 10 тыс. 685 больных гриппом и ОРВИ, их них детей 38,9%, тогда как на предыдущей неделе - 37,3%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 9,4% - зарегистрировано 2072 случая. В медицинские учреждения за минувшую неделю госпитализировано 35 человек, из них 27 - дети.