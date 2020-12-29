Первый в Украине магазин одежды The Athlete's foot открылся в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

Первый магазин fashion-бренда The Athlete's foot, который в Украине развивает группа компаний "Эпицентр К" по франшизе, открылся 26 декабря в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall в Киеве.

"The Athlete's foot (TAF) – дочерний проект компании Intersport International Corporation. В Украине его развитием на правах франшизы будет заниматься группа компаний "Эпицентр К", которая в этом году заключила соответствующее соглашение с владельцем бренда (…) Украина стала одной из 30 стран мира, где работает этот бренд", – отмечается в пресс-релизе компании "Эпицентр К".

Согласно ему, площадь магазина составляет 340 кв. м.

Магазины TAF планируется также открывать в других городах-миллионниках, в частности в Днепре и Одессе, однако даты не называются из-за пандемии коронавируса.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на май 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.