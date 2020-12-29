В Украине будет создана межведомственная комиссия по комплексному развитию высоких технологий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о создании межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны по комплексному развитию высоких технологий.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №589/2020, которым вводится в действие решение СНБО от 28 декабря "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины", глава государства подписал во вторник. Согласно тексту указа, секретарь СНБО должен в месячный срок представить на утверждение президенту проект положения о межведомственной комиссии.

Согласно решению СНБО, межведомственную комиссию решено образовать для "совершенствования взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности, в подготовке кадров, проведении научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорения перехода Украины на инновационную модель развития".