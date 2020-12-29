События

11:12 29.12.2020

В Украине будет создана межведомственная комиссия по комплексному развитию высоких технологий

1 мин читать
В Украине будет создана межведомственная комиссия по комплексному развитию высоких технологий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о создании межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны по комплексному развитию высоких технологий.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №589/2020, которым вводится в действие решение СНБО от 28 декабря "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины", глава государства подписал во вторник. Согласно тексту указа, секретарь СНБО должен в месячный срок представить на утверждение президенту проект положения о межведомственной комиссии.

Согласно решению СНБО, межведомственную комиссию решено образовать для "совершенствования взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности, в подготовке кадров, проведении научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорения перехода Украины на инновационную модель развития".

Теги: #комиссия #оборона #безопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 28.12.2020
Изменения в безопасности социальных сетей в 2021 году, о которых вам следует знать

Изменения в безопасности социальных сетей в 2021 году, о которых вам следует знать

23:24 23.12.2020
Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

16:50 23.12.2020
НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

15:18 23.12.2020
Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

Кабмин назначил экс-начальника отделения КГГА членом Комиссии по регулированию азартных игр

00:42 20.12.2020
Украина не входит в список приоритетных стран по получению вакцины от коронавируса, но руководствуется принципом ее безопасности

Украина не входит в список приоритетных стран по получению вакцины от коронавируса, но руководствуется принципом ее безопасности

20:46 15.12.2020
Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

19:16 15.12.2020
Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40%

Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40%

07:55 12.12.2020
Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

Трамп заверил американцев в безопасности американских вакцин от коронавируса

20:30 11.12.2020
Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

02:18 09.12.2020
В Палате представителей США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

В Палате представителей США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

К сведению: о работе агентства "Интерфакс-Украина" в новогодние и рождественские праздники

Доступ к Единому госреестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам

Железняк возглавил фракцию "Голос"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомирской области арестовали 723 кг янтаря без разрешительных документов

Дубай к концу 2021 года планирует вакцинировать 70% населения от COVID-19

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве - Нацполиция

Сервис Bolt Food расширяет зону покрытия в Киеве

В Украине учредят ежегодную премию в 5 тыс. грн участникам ВНО с лучшими результатами

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - КГГА

Микитась уведомлен о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании - источник

Первый в Украине магазин одежды The Athlete's foot открылся в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

К сведению: о работе агентства "Интерфакс-Украина" в новогодние и рождественские праздники

На г.Поп Иван сильный ветер, туман и намерзание льда, спасатели рекомендуют не ходить в горы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА