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11:02 29.12.2020

К сведению: о работе агентства "Интерфакс-Украина" в новогодние и рождественские праздники

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К сведению: о работе агентства "Интерфакс-Украина" в новогодние и рождественские праздники

Уважаемые подписчики!

В праздничные и выходные дни 1-3 и 7-10 января 2021 года выпуск главных новостей на русском языке продолжит работать в режиме онлайн (лента новостей).

Лента экономических новостей 31 декабря работает до 17:00, а 4-6 января – в обычном режиме. Последние ежедневные экономические выпуски в этом году выйдут 30 декабря, а первые в следующем году – 4 января, еженедельные – соответственно 30 декабря и 6 января.

Главная лента на украинском языке будет работать в онлайн режиме пополнения новостей.

Главная новостная лента на английском языке будет работать в режиме реального времени 1, 2, 7, 8 и 9 января с 11:00 до 17:00. В эти дни в 17:00 будет один общий выпуск главных новостей.

Лента экономических новостей и выпуск экономических новостей на английском языке не будут работать в режиме реального времени 1, 2, 7, 8 и 9 января. Ленты главных и экономических новостей на английском языке будут работать как обычно 4, 5 и 6 января. С 11 января ленты главных и экономических новостей на английском языке будут работать в обычном режиме.

 

Теги: #работа #интерфакс_украина #лента #праздники
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