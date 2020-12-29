События

10:57 29.12.2020

На г.Поп Иван сильный ветер, туман и намерзание льда, спасатели рекомендуют не ходить в горы

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На г.Поп Иван сильный ветер, туман и намерзание льда, спасатели рекомендуют не ходить в горы

Штормовое предупреждение объявлено на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области во вторник, туристам рекомендуется не выходить в горы из-за осложнения погодных условий.

"Внимание! Шторм! По состоянию на 10.00 29.12.2020 на г.Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 м/с. Температура окружающей среды -5° С. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательный поста в Facebook во вторник.

Г.Поп Иван Черногорский (известен также под названием Черная гора) является третьей по высоте горной вершиной Украины (2020,5м над уровнем моря, на 40,5м ниже высочайшей вершины – Говерлы). На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории 1930х гг постройки, частично восстановленные для туристических потребностей и известные под названием "Белый слон".

Теги: #гора #предупреждение #туристы
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