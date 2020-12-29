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10:50 29.12.2020

Делегация Николаевского горсовета планирует посетить Израиль для ознакомления с технологиями и налаживания сотрудничества - Посольство

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Делегация Николаевского горсовета планирует посетить Израиль для ознакомления с технологиями и налаживания сотрудничества - Посольство

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обсудил с мэром Николаева Александром Сенкевичем перспективы привлечения израильских технологий и вопросы сотрудничества в портовой и аграрной отраслях, сообщает Посольство Украины в Израиле на странице в соцсети Facebook.

"Посол Украины провёл онлайн встречу с Николаевским городским головой. Во время разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах. В частности, речь шла о развитии сотрудничества в аграрном секторе, привлечении израильских технологий Smart City, а также о возможности сотрудничества в судостроительной отрасли и между портовыми органами", - говорится в сообщении.

Стороны договорились организовать визит делегации Николаевского горсовета в Израиль с целью ознакомления с израильскими технологиями в аграрном секторе.

"В частности – с ирригацией и капельным поливом, а также - в сфере информационных технологий. Собеседники договорились начать с израильской стороной диалог по установлению побратимских связей между Николаевом и одним из израильских городов", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #сенкевич #сотрудничество #николаев #корнийчук #израиль
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