Власти ЮАР из-за ухудшения ситуации с COVID-19 ужесточили ограничения

В ЮАР вновь ввели запрет на публичные собрания и продажу алкоголя, а также продлили комендантский час из-за роста темпов распространения COVID-19, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на президента страны Сирила Рамафосу.

Согласно заявлению Рамафосы, теперь комендантский час в ЮАР длится с 21:00 до 4:00 по местному времени, а рестораны обязаны закрываться в 20:00. Кроме того, перестают работать общественные пляжи. Вводится запрет на продажу алкоголя и его потребление в общественных местах.

Сообщается, что отсутствие защитной маски в общественных местах может повлечь за собой арест, штраф и даже тюремное заключение сроком до шести месяцев.

Новые меры будут в силе до 15 января.

Рамафоса также предложил жителям не устраивать фейерверки в Новый год, а вместо этого зажечь свечи в память о тех, кто скончался после заражения коронавирусом.

Президент также заявил, что вторая волна коронавируса захватывает страну "в тревожных и беспрецедентных масштабах".

Ранее в декабре в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса COVID-19, схожий с британским штаммом. По словам Рамафосы, этот тип COVID-19 на данном этапе "прочно укоренился" по всей стране. В настоящий момент наличие коронавируса показывают 30% проведенных тестов, в то время как две недели назад данный показатель составлял всего 5%.

Президент сообщил, что только в декабре коронавирусом заразились более 4,6 тыс. работников здравоохранения, и это частично является результатом распространения нового, более активного варианта вируса.

Случаи южноафриканского штамма COVID-19 были также обнаружены в Великобритании, Финляндии и Швейцарии.

Тем временем, в Минздраве ЮАР заявили, что нет доказательств того, будто обнаруженный в стране штамм коронавируса опаснее британского.

В воскресенье, 27 декабря число случаев заражения COVID-19 в ЮАР превысило отметку в 1 млн, при этом более 50 тыс. из них выявили с кануна Рождества. Таким образом, один случай коронавируса приходится на 1 тыс. жителей страны. За время пандемии в стране скончались более 27 тыс. инфицированных.

В начале пандемии коронавируса ЮАР ввела один из самых строгих локдаунов, который включал запреты на продажу сигарет и алкоголя и запрет на любые перемещения. Кроме того, были закрыты рестораны и бары.

Новые штаммы коронавируса COVID-19 были обнаружены в Великобритании и ЮАР. По данным ученых, они более заразные, поэтому многие страны ввели ограничения на авиаперелеты с этими странами.