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10:30 29.12.2020

В Киеве за сутки выявлены 953 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика

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В Киеве за сутки выявлены 953 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 953 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 953 больных коронавирусом. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008", - написал Кличко в Телеграм-канале во вторник.

Среди заболевших 542 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 350 мужчин от 18 до 87 лет, 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Также заболел 31 медик.

В больницы госпитализированы 57 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 287, в Днепровском – 141, в Святошинском районе – 107 случаев.

Теги: #киев #коронавирус
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