В Украине утвержден профстандарт учителя начальных классов и учителя заведения среднего образования

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило профессиональный стандарт по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования", "Учитель заведения общего среднего образования", "Учитель начального образования".

"Профессиональный стандарт воплощает современный подход к определению перечня и описанию общих и профессиональных компетенций учителя. К общим компетенциям вошли гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

В частности, в перечень профессиональных компетенций вошли: языково-коммуникативная; предметно-методическая; информационно-цифровая; психологическая; эмоционально-нравственная; педагогическое партнерство; инклюзивная; здоровьесберегающая; прогностическая; организационная; оценочно-аналитическая; инновационная; рефлексивная; способность к обучению на протяжении жизни.

Документ также содержит описание профессиональных компетенций учителя в распределении по квалификационным категориям - специалист, специалист второй категории, специалист первой категории, специалист высшей категории.

"Профстандарт позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития, а также предотвращает риски необъективного оценивания профессиональных компетенций учителей при их аттестации и сертификации", - говорится в сообщении.