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10:24 29.12.2020

Доступ к Единому госреестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам

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Доступ к Единому госреестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам

Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, может быть частично ограничен до конца 2020 года в связи с модернизацией, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"НАПК стремится сделать реестр удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан", - написал Немчинов в Телеграм-канале во вторник.

Он добавил, что полноценный переход на обновленную версию реестра требует времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.

Теги: #доступ #декларации #реестр
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