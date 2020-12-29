Бывший и.о. руководителя ГФС Гутенко может оказаться под арестом

Следователь Государственного бюро расследования (ГБР) ходатайствовал о взятии бывшего и.о. руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Дениса Гутенко под стражу, сообщил Гутенко в Facebook 28 декабря вечером.

"Завтра (29 декабря - ИФ) у меня суд. Следователь ГБР подготовил, а прокурор согласовал "клопотання про взяття мене під варту". Так что завтра можно будет уже не думать, где встречать Новый год", - написал он.

"Хотя я все это время (и даже раньше по другим делам) приходил вовремя по всем повесткам. Сам пришел за підозрой, ни разу не просил о переносах, никуда не уезжал из Киева и вообще нахожусь на реабилитации после ковида. Ст. 177 УПК дает исчерпывающий список підстав, по которым можно инициировать "запобіжний захід". И более того, даже запрещает инициировать "застосування запобіжного заходу, без наявності для цього підстав, передбачених цим КПК", - добавил он.

Гутенко поддержали экс-министр финансов Оксана Маркарова и бывшая замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

Как сообщалось, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя ГФС, обвиняя его в том, что он якобы выдал приказы об установлении себе надбавок около 300 тыс. грн за интенсивность труда в период 2019-2020 гг. без соответствующего согласования министром.