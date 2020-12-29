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08:31 29.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 81 млн, жертв вируса - 1,77 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 81 млн, жертв вируса - 1,77 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 вторника 81 млн 278 тыс. 115 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 774 тыс. 390, выздоровели около 57 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 млн 301 тыс. 543 инфицированных COVID-19, зафиксировано 334 тыс. 826 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 224 тыс. 303, число скончавшихся - до 148 тыс. 153, поправились более 9,8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 504 тыс. 833 заболевших, из них умерли 191 тыс. 570, вылечились более 6,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 228,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 34 человека, Индии - 107, Бразилии - 898.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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