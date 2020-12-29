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08:22 29.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 988 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 16 106 человек, умерли 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 298 человек, летальных случаев - 232, выздоровело – 16 106 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 28 декабря было зафиксировано 4 835 новых заболевших COVID-19, 27 декабря было зафиксировано 6 113 новых заболевших,  26 декабря сообщалось в 7709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни.

Количество инфицированных с начала пандемия на утро вторника составило 1 037 362 человек, 18 081 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 681 835 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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