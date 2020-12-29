События

07:38 29.12.2020

Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

2 мин читать
Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем…Неподалеку Южного вооруженные формирования Российской Федерации также открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применялись и крупнокалиберные пулеметы. Огневая активность российско-оккупационных войск была замечена неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Чермалык противник также применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В штабе ООС отметили, что с начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 29.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

06:11 29.12.2020
В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

04:12 29.12.2020
На Буковине за сутки выявили 147 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

На Буковине за сутки выявили 147 новых случаев COVID-19 – глава ОГА

21:51 28.12.2020
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

21:37 28.12.2020
Железняк возглавил фракцию "Голос"

Железняк возглавил фракцию "Голос"

11:43 28.12.2020
На Донбассе ранен боец ВСУ в результате обстрелов со стороны российских наемников

На Донбассе ранен боец ВСУ в результате обстрелов со стороны российских наемников

07:42 28.12.2020
Российские наемники осуществили 6 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один военнослужащий получил боевое травмирование

Российские наемники осуществили 6 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один военнослужащий получил боевое травмирование

18:01 27.12.2020
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ВСУ без потерь - сводка

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ВСУ без потерь - сводка

10:18 27.12.2020
В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

08:29 27.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Железняк возглавил фракцию "Голос"

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Рио-де-Жанейро из-за COVID-19 на Новый год закроют пляжи с целью избежать столпотворений

Число заражений COVID-19 в мире превысило 81 млн, жертв вируса - 1,77 млн - университет Хопкинса

Китай построил около 580 тыс. базовых станций 5G в 2020 году

Байден обвинил Пентагон в создании препятствий на пути передачи власти

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

Оман открывает границы

Власти ЦАР ведут подсчет бюллетеней на выборах и обещают бороться против мятежников

Швейцарским военным поручили обеспечить доставку вакцины от COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА