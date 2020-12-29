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06:52 29.12.2020

Байден обвинил Пентагон в создании препятствий на пути передачи власти

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Байден обвинил Пентагон в создании препятствий на пути передачи власти

Избранный президент США Джо Байден заявил, что министерство обороны препятствует нормальной работе его переходной команды в вопросах представления информации и документов, что наносит ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Сейчас мы просто не получаем всю необходимую нам информацию от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - сказал Байден во время выступления в понедельник в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По его словам, переходная команда столкнулась с "препятствиями со стороны политического руководства" Пентагона.

Он предупредил, что его команде необходима "полная прозрачность" в сфере бюджета Минобороны, чтобы избежать любой путаницы, которую могут использовать противники США.

Байден также сказал, что его команде нужна "четкая картина наших силовых позиций по всему миру и наших операций по сдерживанию наших врагов".

Избранный президент обвинил президента Дональда Трампа в том, что он нанес "огромный ущерб ведомствам, критически важным для обеспечения безопасности".

Многие из них "были опустошены" в кадровом отношении, лишены возможностей работать, пострадал их "моральный дух".

"Все это затрудняет нашему правительству выполнение задач по защите американского народа, наших жизненно важных интересов в мире, где угрозы постоянно нарастают, а противники постоянно адаптируются", - подчеркнул Байден.

В то же время и.о. министра обороны США Кристофер Миллер опроверг обвинения избранного президента.

В распространенном ведомством заявлении Миллера говорится, что Пентагон провел 164 интервью с более чем 400 официальными лицами команды Байдена и предоставил ей документы на более чем 5 тыс. страниц, "гораздо больше, чем первоначально запросила переходная команда".

Миллер подчеркнул, что Минобороны США "работает с предельным профессионализмом, чтобы поддержать переходную деятельность в сжатые сроки, и будет продолжать делать это прозрачно и коллегиально, сохраняя лучшие традиции".

Теги: #сша #байден #пентагон #власть
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