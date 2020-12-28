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23:04 28.12.2020

Власти ЦАР ведут подсчет бюллетеней на выборах и обещают бороться против мятежников

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Власти ЦАР ведут подсчет бюллетеней на выборах и обещают бороться против мятежников

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) приступили к подсчету голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских и президентских выборах и обещают не допустить срыва этого процесса мятежниками, передают в понедельник африканские СМИ.

Процесс подсчета голосов, как ожидается, займет несколько недель: предварительные результаты должны стать известны 4 января, а окончательные - только 19 января. В случае необходимости проведения второго тура, его организуют 14 февраля.

Подсчет голосов проходит на фоне боевых действий армии ЦАР и поддерживающих ее миротворцев ООН против коалиции мятежных группировок.

Министр национальной обороны Центральноафриканской Республики (ЦАР) Мари-Ноэль Кояра заявила, что власти вместе с миротворцами готовы защищать население, а также - обеспечить нормальные условия для подведения итогов выборов.

"Национальный комитет по обеспечению безопасности выборов будет продолжать свою работу... вместе с Многопрофильной миссией ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (MINUSCA) по защите населения", - приводит миссия слова министра в Twitter.

Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе ранее призвал жителей страны не голосовать и выразил свою поддержку повстанцам.

27 декабря в ЦАР состоялись всеобщие выборы, на которых избирались глава государства и новый состав парламента - Национального собрания. Официальное оглашение предварительных итогов ожидается до 4 января 2021 года.

Фаворит борьбы за пост президента ЦАР - действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Его главным политическим оппонентом считается бывший президент Франсуа Бозизе, однако он не был допущен до участия в выборах. Против Бозизе действуют санкции ООН в связи с данными об оказанной им поддержке военизированных группировок, обвиняемых в преступлениях против человечности.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. 18 декабря три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги. Представитель миротворческой миссии ООН в ЦАР Владимир Монтейро сначала заявлял, что продвижение мятежников удалось остановить на нескольких направлениях. А в среду миротворцы совместно с армией ЦАР вытеснили военизированные формирования из четвертого по значимости города страны - Бамбари.

В середине прошлой недели мятежники объявили о прекращении огня на несколько дней и призвали власти тоже прекратить боевые действия, а также - перенести выборы на более поздний срок. В Банги отвергли эти требования, в результаты чего в четверг боестолкновения возобновились, а в пятницу наблюдалась значительная активизация боевых действий.

Власти ЦАР убеждены, что за наступлением мятежников стоит именно Бозизе, однако в партии отставного президента эти обвинения отвергли.

Теги: #министр #выборы #цар
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