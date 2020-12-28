Швейцарским военным поручили обеспечить доставку вакцины от COVID-19

В Швейцарии военные задействованы в доставке вакцин от коронавируса, сообщает издание "Матен".

По его данным, после получения грузов вакцины на границе военнослужащие отвозят их на специальные склады, месторасположения которых из соображений безопасности держатся в секрете.

Партии вакцин доставляются в квадратных коробках, в каждой из которых - 195 флаконов, внутри каждого из них - пять доз вакцины компаний Pfizer и Biontech.

Власти кантонов могут делать заказ на доставку определенной партии каждый день до 15:00 по местному времени в пределах квот, установленных правительством.

В некоторых кантонах Швейцарии уже приступили к вакцинации, однако массовая национальная кампания стартует 4 января.

За время пандемии в Швейцарии выявили 438 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 7,3 тыс. человек скончались.