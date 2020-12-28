Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3.1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - говорится в сообщении, на официальной странице Минсоцполитики в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В ведомстве отметили, что тем гражданам, кому сложно будет оплачивать услуги ЖКХ, могут обратиться в территориальные органы соцзащиты населения за оформлением субсидии.

"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - подчеркнули в Минсоцполитики.

В Минсоцполитики отметили, что в Украине почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ.