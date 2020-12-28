События

21:51 28.12.2020

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

1 мин читать
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3.1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - говорится в сообщении, на официальной странице Минсоцполитики в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В ведомстве отметили, что тем гражданам, кому сложно будет оплачивать услуги ЖКХ, могут обратиться в территориальные органы соцзащиты населения за оформлением субсидии.

"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - подчеркнули в Минсоцполитики.

В Минсоцполитики отметили, что в Украине  почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ.

 

Теги: #минсоцполитики #украина #субсидии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:37 28.12.2020
Железняк возглавил фракцию "Голос"

Железняк возглавил фракцию "Голос"

18:31 28.12.2020
Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

10:18 27.12.2020
В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

08:29 27.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

07:38 27.12.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

04:23 27.12.2020
На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

22:37 26.12.2020
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

22:01 26.12.2020
На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

21:09 26.12.2020
Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

18:49 26.12.2020
В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Железняк возглавил фракцию "Голос"

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти ЦАР ведут подсчет бюллетеней на выборах и обещают бороться против мятежников

Швейцарским военным поручили обеспечить доставку вакцины от COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии - Минсоцполитики

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

В США еще одна вакцина от коронавируса вышла на финальную стадию испытаний

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

Западу нужно больше инвестировать в отпугивание Кремля от дальнейших агрессивных шагов - Кулеба

Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА