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18:50 28.12.2020

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

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Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

В Николаеве в понедельник, 28 декабря, правоохранители провели ряд обысков в рабочих кабинетах чиновников Николаевского городского совета, а также на территории подрядной организации в рамках расследования дела о присвоении средств местного бюджета, выделенных на обустройство парков, скверов и ремонта тротуарной плитки.

"Известно, что в октябре 2019 года между подрядной организацией и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета было заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева. В ходе расследования установлено, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 тыс. грн", - сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В ходе обысков была изъята служебная документация, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки, которые в дальнейшем направлены на проведение исследований, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для досудебного расследования уголовного производства.

В рамках расследования сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) и ч. Ч. 2 и 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Ожидаются выводы соответствующих экспертиз, после проведения которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. Сейчас следственные действия продолжаются.

Теги: #николаев #обыски #горсовет
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