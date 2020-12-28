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18:40 28.12.2020

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

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Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

Государственные органы, которые проводят выплаты госпомощи, смогут сверять данные о ее получателях в информационно-аналитической платформе в режиме реального времени.

Как сообщило Министерство финансов на сайте, правительство на внеочередном заседании в понедельник утвердило соответствующий порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга органов.

Согласно ему, госорганы смогут сверять данные, предоставленные получателями госпомощи, а также уточнять их соответствие требованиям законодательства, чтобы проверить их право на получение и размер госвыплат.

Теги: #данные #госорганы #госпомощь
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