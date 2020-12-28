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18:14 28.12.2020

Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

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Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

Кабинет министров Украины утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц от 14 лет.

"Это постановление – один их очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства. В ней прописаны поручения, термины, необходимые шаги, чтобы уже в течение следующего года эта услуга максимально упростилась и стала электронной", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в понедельник.

По данным министерства цифровой трансформации, ранее было создано более 17 тыс. различных не связанных между собой реестров, которые регистрировали место проживания, что значительно усложняло процесс регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации места жительства, отметил премьер-министр.

Как сообщалось, 5 октября Министерство цифровой трансформации Украины запустило на веб-портале электронных услуг "Дия" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.

Теги: #е_реестр #шмыгаль #регистрация #кабмин
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