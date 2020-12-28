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16:55 28.12.2020

С 1 января в Киеве откроют 15 локаций для переработки елок - горадминистрация

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С 1 января в Киеве откроют 15 локаций для переработки елок - горадминистрация

15 локаций экологической утилизации новогодних елок планируется открыть в Киеве с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Замечательная экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные дерева переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты сбора и утилизации будут работать в каждом районе города бесплатно с 07:00 до 22:00.

Теги: #киев #утилизация #елки
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