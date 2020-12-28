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15:29 28.12.2020

На Днепропетровщине задержали депутата райсовета - лидера вооруженной ОПГ, подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров

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На Днепропетровщине задержали депутата райсовета - лидера вооруженной ОПГ, подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров

В Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров лидера межрегиональной вооруженной организованной преступной группировки (ОПГ), который на момент совершения преступлений был депутатом одного из районных советов области.

"Как установили полицейские, члены преступной группы причастны к разбойным нападениям на домовладения и фермерские хозяйства, как в Днепропетровской области, так и за ее пределами, совершенные в течение последних двух лет. Во время совершения преступлений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием и были одеты в камуфлированную одежду и балаклавы. Для конспирации передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками. В частности, в октябре 2018г нападавшие ворвались на территорию фермерского хозяйства в пгт Межевая, связали охранника и забрали металлический сейф с $50 тыс. и документацией", - сообщается в понедельник на сайте Нацполиции Украины.

Преступную деятельность группы задокументировали полицейские Департамента уголовного розыска и следственного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры г.Синельниково по согласованию с прокурором области. 24 декабря 31-летнего лидера группы задержали.

"В ходе санкционированных обысков у фигуранта изъяли похищенный сейф, камуфляжную одежду, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Следователи Синельниковского отдела полиции объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные мероприятия для установления и задержания других членов группировки.

Теги: #опг #полиция #депутат #днепропетровская_область
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