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14:41 28.12.2020

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РФ - Ермак

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Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РФ - Ермак

Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса COVID-19, кроме Российской Федерации, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

"Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", - сказал Ермак.

Теги: #коронавирус #ермак #вакцина
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