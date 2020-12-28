Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РФ - Ермак

Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса COVID-19, кроме Российской Федерации, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

"Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время", - сказал Ермак.