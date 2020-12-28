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14:15 28.12.2020

ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

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ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отложил заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров на заседание.

Согласно онлайн-трансляции судебного заседания на Yuotube-канале ВАКС, в суд поступила информация об изменении процессуального руководителя и назначении прокуроров Офиса генпрокурора по данному делу.

Поскольку участие прокурор при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения является обязательным, ВАКС отложил рассмотрение до 30 декабря 10:00.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

Теги: #татаров #вакс
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